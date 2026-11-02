В Днепропетровской области украинский пулеметчик покинул позицию, оставив там свою собаку. Животное дождалось российских бойцов и осталось с ними, рассказал РИА «Новости» командир взвода штурмового отряда 90-й танковой дивизии группировки «Центр» Максим Шахтаров.

По его словам, во время боевых задач в регионе произошло немало огневых контактов. Особенно ему запомнился эпизод с животным.

«Пулемет работал, а потом пулеметчик ушел, когда мы его начали вкруговую брать. Он убежал, осталась одна собака, с которой он сидел вместе. Когда мы заняли точку полностью, она с нами прижилась», — рассказал Шахтаров.

Он добавил, что сбежавший солдат оставил на позиции и свой пулемет.

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