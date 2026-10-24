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    Артиллеристы «Севера» за месяц поразили 30 целей ВСУ на Сумском направлении

    Комбат Алтай: бойцы «Севера» за сентябрь поразили 30 целей ВСУ, включая опорники

    Фото: РИА «Новости»

    На Сумском направлении российские артиллеристы за месяц уничтожили 30 значимых целей ВСУ, включая опорники и пункты управления беспилотниками. Об этом РИА «Новости» рассказал командир батареи РСЗО 10-го самоходного артиллерийского полка группировки войск «Север» с позывным Алтай.

    «За прошедший месяц нашим подразделением было уничтожено не менее 30 целей, в том числе пункты управления БПЛА противника, пункты временной дислокации противника и опорные пункты противника», — сказал военный.

    По его словам, артиллеристы тем самым сорвали ротации ВСУ.

    До этого начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным Карта рассказал, что с начала октября военные уничтожили с помощью коптеров и FPV-дронов свыше 150 складов ВСУ с провиантом, боекомплектом и горюче-смазочными материалами.

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