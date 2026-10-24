На Сумском направлении российские артиллеристы за месяц уничтожили 30 значимых целей ВСУ, включая опорники и пункты управления беспилотниками. Об этом РИА «Новости» рассказал командир батареи РСЗО 10-го самоходного артиллерийского полка группировки войск «Север» с позывным Алтай.

«За прошедший месяц нашим подразделением было уничтожено не менее 30 целей, в том числе пункты управления БПЛА противника, пункты временной дислокации противника и опорные пункты противника», — сказал военный.

По его словам, артиллеристы тем самым сорвали ротации ВСУ.

До этого начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным Карта рассказал, что с начала октября военные уничтожили с помощью коптеров и FPV-дронов свыше 150 складов ВСУ с провиантом, боекомплектом и горюче-смазочными материалами.