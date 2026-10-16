Бойцы «Севера» за сутки ликвидировали 10 значимых целей ВСУ в Сумской области

Бойцы 27-го отдельного батальона БПЛА группировки войск «Север» за сутки ликвидировали в Сумской области свыше десяти объектов ВСУ — укрепления и технику, а также наземные роботизированные комплексы (НРТК). Об этом рассказал инженер-сапер расчета с позывным Старый в беседе с РИА «Новости» .

«За прошедшие сутки нашим расчетом было поражено более десять целей. НРТК, живая сила, укрепы и легкобронированная техника. Все цели уничтожены», — сказал он.

По его словам, операторы дронов каждый день наносят удары по вооружению, технике, военным объектам и живой силе ВСУ.

Ранее стало известно, что экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Центр» на протяжении почти шести часов сражался с более 40 FPV-дронами ВСУ на Добропольском направлении. Также помимо борьбы с БПЛА, военные поддерживали штурмовые подразделения.