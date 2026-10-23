Военные «Севера» поразили свыше 150 складов ВСУ с начала месяца

Военные войск беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала этого месяца ликвидировали свыше 150 складов ВСУ с провиантом, боекомплектом и горюче-смазочными материалами. Об этом в беседе с ТАСС заявил начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным Карта.

По его словам, во время наблюдения за местностью с помощью воздушной разведки удалось выявить маршруты снабжения, а также пункты выгрузки грузов ВСУ в Харьковской области.

«FPV-дроны и коптеры со сбрасываемой боевой частью уничтожили места выгрузки и полевые пункты хранения неонацистов — всего более 150 с начала месяца», — заявил военный.

Также при мониторинге логистических путей ВСУ в Харьковской области выявляют и ликвидируют средства доставки, включая наземные роботизированные комплексы, боевые машины и автомобили.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России поразили два морских судна ВСУ типа «сухогруз» на переходе морем.