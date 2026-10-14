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    Бойцы «Центра» за сутки освободили 142 здания в Доброполье

    Фото: РИА «Новости»

    Группировка войск «Центр» освободила 142 здания и уничтожила до 25 украинских военных в Доброполье за минувшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    «В Доброполье штурмовые группы 51-й армии продвигались в центральной и северо-западной частях города. Штурмовые подразделения группировки морской пехоты продолжили наступление в западной части населенного пункта», — написали в сообщении.

    Прошедшей ночью силы ПВО сбили над российскими регионами 902 украинских беспилотника. Также российские военные нанесли массированный удар и поразили четыре тепловые электростанции в Киевской области и две — в Харьковской. Кроме того, ВС России атаковали электроподстанцию и центр обработки данных «АТМ укрсиббанк».

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