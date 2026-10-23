ВС России поразили два локомотива в районе Харькова

Российские военные ударами беспилотников «Герань» поразили два локомотива в районе Харькова. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Войска беспилотных систем продолжают наносить удары по объектам в тылу противника ударными беспилотными аппаратами», — подчеркнули в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что объективный контроль военных зафиксировал успешное поражение целей.

Кроме того, военные нанесли удары по мобильным ЗРК NASAMS норвежского производства в районе населенных пунктов Широкое и Башмачка. Также бойцы поразили радиолокационную станцию П-18 «Малахит» вблизи Котляровки.

Всего за неделю российские силы нанесли 11 групповых и три массированных удара по объектам боевиков ВСУ по всей территории Украины. Военные поразили 14 сухогрузов и контейнеровоз с грузами, а также пять безэкипажных катеров в акватории Черного моря.