ВС России поразили два локомотива в районе Харькова
Минобороны: ВС России «Геранями» поразили два локомотива в районе Харькова
Российские военные ударами беспилотников «Герань» поразили два локомотива в районе Харькова. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Войска беспилотных систем продолжают наносить удары по объектам в тылу противника ударными беспилотными аппаратами», — подчеркнули в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что объективный контроль военных зафиксировал успешное поражение целей.
Кроме того, военные нанесли удары по мобильным ЗРК NASAMS норвежского производства в районе населенных пунктов Широкое и Башмачка. Также бойцы поразили радиолокационную станцию П-18 «Малахит» вблизи Котляровки.
Всего за неделю российские силы нанесли 11 групповых и три массированных удара по объектам боевиков ВСУ по всей территории Украины. Военные поразили 14 сухогрузов и контейнеровоз с грузами, а также пять безэкипажных катеров в акватории Черного моря.