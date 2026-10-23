Восемь человек пострадали при ракетной атаке ВСУ на завод в Орле

ВСУ нанесли ракетный удар по предприятию в Советском районе города Орла, пострадали как минимум восемь человек. Об этом губернатор Андрей Клычков сообщил в «Максе» .

Глава региона отметил особый цинизм украинской атаки — ВСУ ударили в час пик, когда люди возвращались с работы к своим семьям.

Он добавил, что на предприятии было очень серьезное возгорание. В МЧС доложили, что пожар практически полностью потушили только после 21:00. Проводятся работы по подготовке к разбору завалов.

«На данный момент времени в медицинские учреждения было направлено или обратились восемь человек. Кому необходимо провести какие-то медицинские мероприятия — операции были проведены», — сказал Клычков в видеообращении.

По его словам, большинство травм носят либо осколочный характер, либо получены при обрушении конструкций. Губернатор призвал граждан доверять только официальной информации, отметив, что уже появилось много вбросов на тему атаки ВСУ.

Ранее в ЛНР украинские беспилотники атаковали грузовики и легковушку, погибли два человека и еще четверо получили ранения.