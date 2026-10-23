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    ВС России нанесли 3 массированных и 11 групповых ударов по объектам на Украине

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военные за неделю нанесли три массированных и 11 групповых ударов по объектам на Украине, связанным с ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    В Черном море ВС России уничтожили пять безэкипажных катеров Военно-морских сил Украины. Также российские бойцы поразили 14 сухогрузов и контейнеровоз, которые использовались в интересах ВСУ.

    Кроме того, за минувшую неделю средства ПВО ликвидировали пять авиабомб противника, три снаряда HIMARS американского производства, семь ракет «Фламинго» и почти 5600 беспилотников.

    Ранее стало известно, что российские бойцы освободили 11 населенных пунктов за неделю. Еще два они взяли под свой контроль.

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