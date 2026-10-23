ВС России освободили 11 населенных пунктов за неделю

Минобороны: за неделю ВС России освободили 11 населенных пунктов в зоне СВО

В течение недели российские военные освободили в зоне спецоперации 11 населенных пунктов и еще два взяли под контроль. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что ВС России за неделю нанесли 11 групповых и три массированных удара по связанным с ВСУ объектам на территории Украины.

Также бойцы уничтожили пять безэкипажных катеров ВМС Украины в Черном море.

Подразделения ПВО за последние семь дней сбили семь ракет «Фламинго», три снаряда HIMARS, пять авиабомб и 5593 беспилотника самолетного типа.

Утром 23 октября Минобороны рапортовало о нанесении ударов по вагонному депо «Полтава», объектам и портам железнодорожной инфраструктуры Украины.

Кроме того, под атаку попал порт "Вилково" в Одесской области, где уничтожили место хранения, стоянку и два пункта временной дислокации операторов безэкипажных катеров.