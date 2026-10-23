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    Силы ПВО за день сбили 87 украинских БПЛА над Россией

    Фото: РИА «Новости»

    Дежурные силы противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 87 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    «В течение дня с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 87 украинских беспилотных летательных средств», — уточнили в военном ведомстве.

    Российские военнослужащие сбили беспилотники противника над Московским регионом, Пермским краем и Крымом. Кроме того, силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА над пятью областями страны — Белгородской, Брянской, Калужской, Курской и Орловской.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО за прошедшие сутки уничтожили 26 беспилотников в небе над столицей.

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