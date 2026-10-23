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    ВС России поразили логистический центр в Чернигове и сухогруз ВСУ в Одессе

    Фото: РИА «Новости»

    В зоне спецоперации Вооруженные силы России поразили транспортно-логистический центр в Чернигове. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Российские дроноводы ударили беспилотниками по логистическим центрам и объектам портовой инфраструктуры. Кроме того, целями для ВС России стали морские суда, задействованные в доставке военных грузов на Украину. В Чернигове российские военные поразили транспортно-логистический центр ООО «Авиэйшен нью технологжис».

    «На территории которого осуществляется хранение военно-технического имущества, беспилотных-летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также грузов двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ», — уточнили в военном ведомстве.

    В Минобороны добавили, что ВС России поразили морское судно типа «сухогруз». Оно доставляло в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения украинских боевиков.

    Ранее российские военные атаковали ударными БПЛА «Герань» два локомотива в районе Харькова. Цели были успешно поражены.

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