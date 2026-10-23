ВС России поразили логистический центр в Чернигове и сухогруз ВСУ в Одессе

В зоне спецоперации Вооруженные силы России поразили транспортно-логистический центр в Чернигове. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Российские дроноводы ударили беспилотниками по логистическим центрам и объектам портовой инфраструктуры. Кроме того, целями для ВС России стали морские суда, задействованные в доставке военных грузов на Украину. В Чернигове российские военные поразили транспортно-логистический центр ООО «Авиэйшен нью технологжис».

«На территории которого осуществляется хранение военно-технического имущества, беспилотных-летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также грузов двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ», — уточнили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что ВС России поразили морское судно типа «сухогруз». Оно доставляло в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения украинских боевиков.

Ранее российские военные атаковали ударными БПЛА «Герань» два локомотива в районе Харькова. Цели были успешно поражены.