Стало известно, кто последним видел пропавшую семью Усольцевых

Последний человек, видевший пропавшую в красноярской тайге семью Усольцевых, — пенсионерка из поселка Кутурчин. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Местная жительница, пенсионерка из поселка Кутурчин, была допрошена, и она рассказала, что в день пропажи семьи видела, как подъехала машина и из нее вышли двое взрослых и ребенок. Они направились в Кутурчинское Белогорье», — сказал собеседник агентства.

По его словам, больше нет свидетелей, которые тогда видели Усольцевых. В сентябре 2025 года Сергей Усольцев с женой Ириной, дочерью и собакой корги пропали во время турпохода в Кутурчинское Белогорье.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что дело о пропавшей в красноярской тайге семье обросло множеством версий, но пока следствие не нашло достоверных подтверждений их пропажи из-за преступления.