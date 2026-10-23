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    Стало известно, кто последним видел пропавшую семью Усольцевых

    ТАСС: пенсионерка из Кутурчина последней видела пропавших в тайге Усольцевых

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Последний человек, видевший пропавшую в красноярской тайге семью Усольцевых, — пенсионерка из поселка Кутурчин. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

    «Местная жительница, пенсионерка из поселка Кутурчин, была допрошена, и она рассказала, что в день пропажи семьи видела, как подъехала машина и из нее вышли двое взрослых и ребенок. Они направились в Кутурчинское Белогорье», — сказал собеседник агентства.

    По его словам, больше нет свидетелей, которые тогда видели Усольцевых. В сентябре 2025 года Сергей Усольцев с женой Ириной, дочерью и собакой корги пропали во время турпохода в Кутурчинское Белогорье.

    Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что дело о пропавшей в красноярской тайге семье обросло множеством версий, но пока следствие не нашло достоверных подтверждений их пропажи из-за преступления.

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