Членов пропавшей семьи Усольцевых нашли в базе пропавших без вести

Семья Усольцевых, пропавшая в сибирской тайге, числится в базе розыска МВД России как без вести пропавшая. С базой данных ознакомилось РИА «Новости» .

По информации агентства, в базе розыска есть карточки Сергея и его супруги Ирины, а также их дочери. На всех трех карточках указана причина розыска: без вести пропавшие.

Усольцевы пропали недалеко от поселка Кутурчин в Красноярском крае год назад, 28 сентября. Поиски пропавших возобновлялись не один раз, следствие рассматривает несколько версий исчезновения людей. Среди них несчастный случай, нападение медведя и криминал. Поисковики и правоохранители не нашли подтверждения ни одной из версий.

Сын пропавшей Ирины Усольцевой Даниил Баталов отказался признавать близких умершими. Он заявил, что не будет подавать в суд заявление на признание семьи умершими. Баталов намерен продолжать поиски близких.