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    Членов пропавшей семьи Усольцевых нашли в базе пропавших без вести

    Фото: РИА «Новости»

    Семья Усольцевых, пропавшая в сибирской тайге, числится в базе розыска МВД России как без вести пропавшая. С базой данных ознакомилось РИА «Новости».

    По информации агентства, в базе розыска есть карточки Сергея и его супруги Ирины, а также их дочери. На всех трех карточках указана причина розыска: без вести пропавшие.

    Усольцевы пропали недалеко от поселка Кутурчин в Красноярском крае год назад, 28 сентября. Поиски пропавших возобновлялись не один раз, следствие рассматривает несколько версий исчезновения людей. Среди них несчастный случай, нападение медведя и криминал. Поисковики и правоохранители не нашли подтверждения ни одной из версий.

    Сын пропавшей Ирины Усольцевой Даниил Баталов отказался признавать близких умершими. Он заявил, что не будет подавать в суд заявление на признание семьи умершими. Баталов намерен продолжать поиски близких.

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