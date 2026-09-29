Спелеолог объяснил маловероятность версии пропажи Усольцевых в пещере

Предположение об исчезновении семьи Усольцевых в Красноярском крае именно в пещерах выглядит неправдоподобно: практически все они на востребованных туристических маршрутах давно изучены, а прочие расположены в местах, которые плохо доступны для людей. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил член Владивостокского клуба спелеологов Илья Юзан.

«Если бы люди пропали в пещерах, их бы нашли. Все известные пещеры обычно посещаемы, и там периодически бывают спелеологи», — сказал он.

Эксперт назвал ничтожной вероятность, что Усольцевы оказались в пещере, неизвестной спелеологам. При этом, если бы семья застряла в пещере, которую регулярно посещают специалисты, то их быстро бы нашли.

Также Юзан счел неправдоподобной версию, что Усольцевы могли провалиться в подземную пещеру. Малоизученные полости находятся в труднодоступных районах. На популярном туристическом маршруте, где пропала семья, таких нет.