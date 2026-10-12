Юрист заявил об отсутствии доказательств криминальной версии исчезновения Усольцевых

Достоверных подтверждений тому, что семья Усольцевых пропала в Красноярском крае из-за преступления, не нашли. Об этом РИА «Новости» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Дело Усольцевых обросло множеством версий и предположений: плохие погодные условия, резкое ухудшение здоровья одного из путешественников, уход с маршрута, нападение диких зверей, падение в шурфы и прочие», — уточнил Соловьев.

После пропажи семьи следствие в первую очередь проверяло версию о несчастном случае, но не снимало с повестки и возможное преступление. Масштабную поисковую операцию в последний раз проводили в июне — найти Усольцевых тогда не удалось.

Супруги Сергей и Ирина вместе с пятилетней дочерью отправились в поход 28 сентября 2025 года и пропали. Они направлялись к горе Буратинка из района Кутурчина, с собой семья взяла питомца — собаку породы корги.