Друг Усольцева назвал место, где можно найти останки или вещи пропавшей семьи
Исследователь Дегтерев: останки Усольцевых нужно искать рядом с горой Мальвинкой
Исследователь и друг главы семьи Усольцевых Валентин Дегтерев заявил, что предполагает, где могут находиться тела или вещи пропавших. Он сообщил aif.ru, что готов отправиться на их поиски до наступления зимы.
По его словам, он хочет выехать в Кутурчин, чтобы поговорить с местными жителями и директором турбазы. Возможно, с ним они будут откровеннее, чем с прессой.
«Надо дойти до места, которое зафиксировано на моей фотографии: если там останки, просто обратиться в полицию в поселке Мана, оставить информацию и выехать обратно», — сказал он.
Дегтерев добавил, что на одном из фото — там, где подъем начинается в сторону горы Мальвинки и тропа сужается, — он заметил следы крови. Он предположил, что там в трещине могут находиться останки Усольцевых. И даже если тел уже нет, то вещи могут остаться.
По его словам, достаточно найти хоть что-то от пропавших, чтобы «вся эта история закрутилась с новой силой». Если же он ничего не найдет, то значит семья пропала навсегда и ничего не сделать.
Ранее бывший следователь по особо важным делам Амурхан Яндиев, ловивший еще Чикатило, заявил, что криминальная версия пропажи Усольцевых является самой вероятной.