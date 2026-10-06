Друг Усольцева назвал место, где можно найти останки или вещи пропавшей семьи

Исследователь и друг главы семьи Усольцевых Валентин Дегтерев заявил, что предполагает, где могут находиться тела или вещи пропавших. Он сообщил aif.ru , что готов отправиться на их поиски до наступления зимы.

По его словам, он хочет выехать в Кутурчин, чтобы поговорить с местными жителями и директором турбазы. Возможно, с ним они будут откровеннее, чем с прессой.

«Надо дойти до места, которое зафиксировано на моей фотографии: если там останки, просто обратиться в полицию в поселке Мана, оставить информацию и выехать обратно», — сказал он.

Дегтерев добавил, что на одном из фото — там, где подъем начинается в сторону горы Мальвинки и тропа сужается, — он заметил следы крови. Он предположил, что там в трещине могут находиться останки Усольцевых. И даже если тел уже нет, то вещи могут остаться.

По его словам, достаточно найти хоть что-то от пропавших, чтобы «вся эта история закрутилась с новой силой». Если же он ничего не найдет, то значит семья пропала навсегда и ничего не сделать.

Ранее бывший следователь по особо важным делам Амурхан Яндиев, ловивший еще Чикатило, заявил, что криминальная версия пропажи Усольцевых является самой вероятной.