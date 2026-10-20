Пропавшая год назад Ирина Усольцева появилась в мессенджере «Макс»

Номер телефона Ирины Усольцевой, которая в 2025 году вместе с мужем и дочерью пропала в красноярской тайге, вновь активировался. Владелец сим-карты зарегистрировался в мессенджере «Макс», сообщил aif.ru .

Имевшие номер Усольцевой в телефонной книге получили 15 октября уведомление о том, что абонент создал аккаунт в «Максе». При звонке отвечала неизвестная женщина, которая отрицала причастность к пропавшей семье.

Сын Усольцевой Данила Баталов некоторое время вносил абонентскую плату, чтобы сим-карту не заблокировали. Он объяснил журналистам, что перестал это делать.

«Мне в офисе оператора связи сказали, что продадут номер другому человеку, если я не буду платить за него. Я заплатил два раза, но потом понял, что смысла нет. Видимо, в итоге номер заблокировали и передали другому абоненту», — сказал он.

Баталов отказался признавать родственников погибшими. Сергей и Ирина Усольцевы с дочерью и собакой не вернулись из похода к скале Буратинке 28 сентября 2025 года.