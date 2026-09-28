Сын пропавшей Усольцевой отказался признавать близких умершими

Сын пропавшей в красноярской тайге Ирины Усольцевой Даниил Баталов не планирует обращаться в суд с заявлением о признании своих родственников умершими. Об этом он заявил ТАСС .

«Нет, не буду [подавать в суд]. <…> Как по мне, будет лицемерно подавать в суд на признание моих родителей умершими, если я искренне верю, что они живы», — сказал мужчина.

В прошлом году Баталов говорил, что будет продолжать поиски пропавших родных. Пока лично не увидит их тела — не поверит в их гибель.

Согласно российскому гражданскому законодательству, человека могут признать умершим спустя полгода, если он пропал без вести в жизнеугрожающей ситуации (например, несчастный случай). Второй случай — если по месту жительства пропавшего нет информации о его местонахождении в течение пяти лет.

Ранее Баталов заявил, что самостоятельно не будет искать родных. Он считает, что сейчас должен просто ждать и не вешать нос.