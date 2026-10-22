В «ЛизаАлерт» раскрыли, что помешало части поисков семьи Усольцевых

Спасатели не смогли провести часть запланированных мероприятий по поиску пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых из-за чрезмерной активности медведей. Об этом ТАСС сообщил председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

«Сейчас в связи с такой чрезмерной активностью медведей многие процедуры, которые там планировались, не произошли. Однако при этом системная работа все равно продолжается», — сказал он.

Сергеев добавил, что после наступления холодов усложнились условия поиска в горной местности. Кроме того, он охарактеризовал ситуацию с обнаружением новых следов пропавших как крайне трудную.

Ранее появилась информация, что вновь активировался номер телефона Ирины Усольцевой. Владелец сим-карты зарегистрировался в «Максе», но при звонке ответила неизвестная женщина, заявившая, что не имеет отношения к пропавшей семье.