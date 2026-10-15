360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Сын Усольцевой Баталов не захотел признавать семью погибшей

    КГКУ «Спасатель»
    Фото: КГКУ «Спасатель»/Telegram

    Сын пропавшей в тайге Ирины Усольцевой Данил Баталов не захотел обращаться в суд, чтобы признать исчезнувших родственников погибшими. Об этом мужчина сообщил РИА «Новости».

    По российскому законодательству, родственник может обратиться в суд, чтобы признать пропавшего умершим и вступить в наследство.

    «Я про наследство пока даже не задумываюсь. Не хочу признавать их погибшими», — подчеркнул Баталов.

    Ранее мастер спорта по спортивному ориентированию Владимир Попов отметил, что Усольцевы пропали в популярном туристическом месте, где путешественников обычно находят живыми или погибшими.

    Ирина Усольцева с мужем и пятилетней дочерью исчезли в красноярской тайге год назад. С семьей мог произойти несчастный случай.

    Читайте также

    Ориентировщик посоветовал, где лучше искать семью Усольцевых

    Вышел бы и ребенок, а семья исчезла: что говорят о пропаже Усольцевых спустя год поисков

    Ирина Усольцева/соцсети

    Эксперт по ориентированию объяснил, почему пропажа Усольцевых вызвала вопросы

    Ориентировщик посоветовал, где лучше искать семью Усольцевых

    Вышел бы и ребенок, а семья исчезла: что говорят о пропаже Усольцевых спустя год поисков

    Ирина Усольцева/соцсети

    Эксперт по ориентированию объяснил, почему пропажа Усольцевых вызвала вопросы