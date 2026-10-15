Сын Усольцевой Баталов не захотел признавать семью погибшей

Сын пропавшей в тайге Ирины Усольцевой Данил Баталов не захотел обращаться в суд, чтобы признать исчезнувших родственников погибшими. Об этом мужчина сообщил РИА «Новости».

По российскому законодательству, родственник может обратиться в суд, чтобы признать пропавшего умершим и вступить в наследство.

«Я про наследство пока даже не задумываюсь. Не хочу признавать их погибшими», — подчеркнул Баталов.

Ранее мастер спорта по спортивному ориентированию Владимир Попов отметил, что Усольцевы пропали в популярном туристическом месте, где путешественников обычно находят живыми или погибшими.

Ирина Усольцева с мужем и пятилетней дочерью исчезли в красноярской тайге год назад. С семьей мог произойти несчастный случай.