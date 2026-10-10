Эксперт по ориентированию объяснил, почему пропажа Усольцевых вызвала вопросы

Семья Усольцевых пропала в популярном туристическом месте, где путешественников обычно находят живыми или погибшими. Об этом РИА «Новости» рассказал мастер спорта по спортивному ориентированию Владимир Попов.

«Бесследно в походах люди нечасто пропадают. Бывает, что пропадают, но находятся живыми или, к сожалению, находят тела — но в любом случае все равно находят, потому что места достаточно посещаемые», — сказал Попов.

Он добавил, что территория вблизи горы Буратинка, куда и направились Усольцевы, как раз относится к категории популярных у туристов мест.

Бывший следователь по особо важным делам Амурхан Яндиев ранее назвал наиболее вероятной криминальную версию исчезновения семьи. По его предположению, Усольцевы могли укрыться от дождя в доме незнакомцев в ближайшем населенном пункте, где против них, вероятно, совершили преступление.