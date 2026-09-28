Юрист усомнился в версии побега семьи Усольцевых за границу

Юрист Соловьев: Усольцевы не смогли бы долго бесследно скрываться за границей

Существовала версия, что пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых могла сбежать за границу, но она несостоятельна. Об этом РИА «Новости» заявил заслуженный юрист России, ученый-правовед Иван Соловьев, отметивший, что они не смогли бы так долго там скрываться.

«Если семья Усольцевых, допустим, сменила место или страну проживания, то рано или поздно, они будут обнаружены, долго скрываться бесследно они не смогли бы», — сказал он.

Не только в России, но и во многих других странах работает интеллектуальная система обнаружения разыскиваемых лиц. Обмануть ее весьма сложно. Соловьев добавил, что следствие наверняка проверило и заграничные паспорта Усольцевых, и данные, могли ли они по ним пересечь российскую границу.

Ранее сын пропавшей Ирины Усольцевой Даниил Баталов признался, что не планирует признавать своих родственников умершими.