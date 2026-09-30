Ловивший Чикатило экс-следователь выдвинул новую версию пропажи Усольцевых

Пропавшую в тайге семью Усольцевых следует искать в ближайших к месту исчезновения селах. Такую версию выдвинул в беседе с РИА «Новости» бывший следователь по особо важным делам, участвовавший в поимке серийных убийц, включая Чикатило, Амурхан Яндиев.

«Усольцевы попали под дождь и, вероятнее всего, стали возвращаться. Возможно, зашли к кому-то и могли оттуда больше не выйти, оказались жертвами преступления… Я думаю, правоохранительным органам надо пройти по населенным пунктам, которые лежат на их маршруте», — поделился Яндиев.

По мнению бывшего следователя, самой вероятной является криминальная версия. Он отмел возможность выезда за границу, а также вероятность нападения медведя — следов поисковики не обнаружили. Поэтому версия, что члены семьи стали жертвами преступления, самая реалистичная.

Ранее спелеолог из Владивостока отверг предположение, что Усольцевы пропали в пещерах. По его словам, все пещеры на маршруте изучены, а другие расположены в недоступных для человека местах.