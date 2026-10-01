Сегодня 18:30 Вышел бы и ребенок, а семья исчезла: что говорят о пропаже Усольцевых спустя год поисков Фото: Ирина Усольцева/соцсети / 360.ru Происшествия

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Год назад в тайге Красноярского края вместе с пятилетней дочерью исчезли Сергей и Ирина Усольцевы, история прогремела на всю Россию. Супругов, ребенка и их собаку корги не нашли до сих пор. За это время выдвигались разные версии пропажи: от нападения диких животных до бегства семьи. Подробности, главные и неожиданные предположения о случившемся — в материале 360.ru.

Когда, где и при каких обстоятельствах исчезли Усольцевы Семья Усольцевых ушла в короткий поход 28 сентября 2025 года и не вернулась. Сергей, Ирина, их дочь и собака отправились к скале Буратинка. Маршрут считался несложным, пропавшие планировали вернуться примерно через три часа. Изначально Усольцевы хотели пойти в составе туристической группы с опытным гидом. Но поход отменили из-за грядущего снегопада. Семья решила двигаться самостоятельно — после этого ее никто не видел.

Фото: КГКУ «Спасатель» / Соцсети

Поиски Усольцевых Поисковая операция стартовала 30 сентября. Волонтеры и спасатели прочесывали тайгу с помощью дронов и тяжелой техники несколько недель подряд. Активную фазу свернули 12 октября из-за отсутствия следов пропавших. Поиски возобновились зимой, а в июне 2026 года Следственный комитет провел отдельную операцию, но она не принесла результатов.

Фото: КГКУ «Спасатель» / Соцсети

Версия о нападении диких животных С первых дней исчезновения семьи одной из главных версий стало нападение диких животных. Изначально предположение выглядело логично, но и в нем нашлись противоречия. «Теоретически нападение медведей в случае с этой трагедией возможно. Но есть много противоречий. Они пропали в сентябре прошлого года. В этих числах медведи были малоактивными. У них в тот момент уже был процесс подготовки к зимней спячке», — рассказывал в интервью aif.ru биолог Дмитрий Сафонов. К тому же, нападения хищников оставляют следы: клочья одежды, разбросанные вещи, кровь на земле и останки. В случае с Усольцевыми не нашлось вообще ничего. «Столько народу на поиске было. Так бы хоть тряпочку, хоть какую-то пуговичку, хоть косточку — ничего ж не нашли», — рассказала сайту chita.ru жительница Кутурчина.

Фото: 360.ru

Жертвы преступления Бывший следователь по особо важным делам Амурхан Яндиев, участвовавший в поимке серийных убийц, включая Андрея Чикатило, в беседе с РИА «Новости» выдвинул новую версию исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае. По его мнению, семья попала под дождь и решила вернуться, по пути они могли к кому-то зайти.

Усольцевы попали под дождь и, вероятнее всего, стали возвращаться. Возможно, зашли к кому-то и могли оттуда больше не выйти, оказались жертвами преступления. Я думаю, правоохранительным органам надо пройти по населенным пунктам, которые лежат на их маршруте.

Бегство за границу Версия о возможном бегстве Усольцевых за границу появилась вскоре после их исчезновения. Судя по этой гипотезе, семья под предлогом короткого туристического похода спланировала побег и скрылась за рубежом. Однако следствие тщательно изучило все обстоятельства дела и пришло к выводам, опровергающим данную версию. Семья согласовала свой поход и не вызывала подозрений у знакомых и соседей. Усольцевы остановились на турбазе «Геосфера» в поселке Кутурчин и планировали однодневный поход к скале Буратинка.

Фото: Ирина Усольцева / Соцсети

Во время масштабных поисков специалисты обследовали около 40 квадратных километров территории, но никаких следов, указывающих на побег, не нашли. Более 150 свидетелей, включая родственников, соседей и коллег, подтвердили, что семья Усольцевых не имела конфликтов ни между собой, ни с окружающими.

Что говорят в Кутурчине Жительница Кутурчина Лидия считает, что Усольцевы остались в живых.

Живые они. Живые, всяко-разно! Негде здесь теряться, совершенно негде. Тут и ребенок выйдет.

Местный сторож поддержал версию о бегстве. «Сами пошли — сами пропали. Да никуда они и не пропадали. Свалили. Это дураку понятно», — заявил он.

Фото: КГКУ «Спасатель» / Соцсети

Этой же гипотезы придерживаются и другие жители. «Мое мнение, что они уехали. Что бы там ни случилось, собака бы живая осталась, прибежала бы обратно. Они могли из Кутурчина пойти по тропе вдоль ЛЭП и выйти на Мину. Эта лесная дорога идет в трех километрах от поселка, а отсюда уже хоть куда можно», — отметил житель Александр. Хозяин одного из домов предположил, что семья погибла. На сегодняшний день, год спустя, следствие рассматривает несколько версий исчезновения Усольцевых. Однако в приоритете остается несчастный случай.