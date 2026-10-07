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    Стало известно, как метеорологи могли бы помочь следствию в поисках Усольцевых

    Экс-следователь Яндиев: можно восстановить маршрут Усольцевых с данными о погоде

    Фото: РИА «Новости»

    Метеорологи могли бы помочь следствию в поисках пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых, а именно: рассчитать их предполагаемый маршрут в непогоду. Об этом РИА «Новости» заявил бывший следователь по особо важным делам, участвовавший в поимке серийных убийц, включая Чикатило, Амурхан Яндиев.

    «Надо встать на место потерпевших, представить себе такую погоду. Что бы они делали? Под дождем бы шли? Нет. А куда они пошли бы? В ближайший населенный пункт. Надо просчитать время до начала дождя», — сказал он.

    Яндиев добавил, что у метеорологов имеется информация, когда начался дождь и насколько был интенсивным в определенный промежуток времени. Следователи с такими данными смогут определить, до какой точки Усольцевы дошли и через населенные пункты возвращались.

    До этого Яндиев назвал криминальную версию пропажи семьи наиболее вероятной. Усольцевы могли во время дождя зайти в дом к незнакомцам и стать жертвами преступников. Бывший следователь при этом подчеркнул, что рано или поздно такие преступления все равно раскрываются.

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