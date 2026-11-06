СК опроверг сообщения об обнаружении останков на месте пропажи Усольцевых

Информация о том, что в тайге Кутурчинского Белогорья на месте, где пропала семья Усольцевых, обнаружили человеческие останки, является недостоверной. Об этом aif.ru сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Анастасия Норсеева.

«Информация не соответствует действительности», — сказала она.

В начале октября исследователь и друг главы семьи Усольцевых Валентин Дегтерев заявил, что предполагает, где могут находиться тела или вещи пропавших. Позже, 4 ноября, он рассказал, что якобы в лесу недалеко от Кутурчина нашли человеческие кости и какие-то тряпки, отметив, что не склонен доверять этой информации.

Ранее в краевом СК сообщили, что следствие рассматривает еще две версии исчезновения Усольцевых. По одной из них супруги могли поссориться. Также следователи не исключили причинение смерти по неосторожности. При этом приоритетной версией является несчастный случай.