Возможные свидетели пропажи Усольцевых прошли полиграф

Правоохранители опросили и проверили на полиграфе туристов, которые находились в районе исчезновения семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. Об этом ТАСС рассказала замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по региону Яна Сырымбетова.

По ее словам, в день, когда пропали Усольцевы, на стоянке возле выхода к Белогорью стояла машина туристов. Они раньше приехали в горы, потом вернулись и уехали.

«Мы их опрашивали, проверяли на полиграфе. Усольцевых они на тропах не видели. Не исключено, что они могли разминуться», — сказала Сырымбетова.

Она также отметила, что в автомобиле пропавшей семьи обнаружили водительские права Ирины Усольцевой. Остальные документы, в том числе паспорта и свидетельство о рождении ребенка, находились у них дома.

Ранее оперативные службы сообщали ТАСС, что последним человеком, видевшим Усольцевых, оказалась пенсионерка из поселка Кутурчин.