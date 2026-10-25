«Совсем форс-мажор». Исчезновению Усольцевых нашлось возможное объяснение

Судьба семьи Усольцевых вызывает вопросы, потому что исчезли разом три человека. Под ними могла сдвинуться неустойчивая каменная плита, но это маловероятный сценарий, сообщил РИА «Новости» член президиума Федерации спортивного ориентирования Приморского края, мастер спорта по спортивному ориентированию Владимир Попов.

Рассматривались разные версии того, что могло произойти с Сергеем, Ириной Усольцевыми и их пятилетней дочерью в тайге. Попов допустил, что они могли сойти с тропы, отправиться в незнакомое место и попасть в беду.

Но вероятность того, что все трое получили травму или упали в одно и то же место, по мнению мастера спорта во спортивному ориентированию, мала. Он не исключил, что под ними могла сыграть неустойчивая каменная плита, но и это маловероятно.

«Это уже совсем форс-мажор, хотя наша жизнь полна неожиданностей и может случиться все что угодно. Но на самом деле история непонятна с точки зрения логики и опыта. <…> Допустим, пострадал отец семейства, но еще есть жена и дочь, то есть кто-то должен был идти за помощью», — сказал он.

С момента исчезновения Усольцевых в Красноярском крае прошло больше года. Ранее телефонный номер Ирины Усольцевой внезапно активировался.