Следователи проверили сына Усольцевой после исчезновения семьи

Сын Ирины Усольцевой не находился в Кутурчинском Белогорье в день исчезновения семьи. Об этом рассказала заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова в беседе с ТАСС .

«Сын Ирины Усольцевой проверялся на причастность к исчезновению семьи. Никаких доказательств того, что он как-то связан с исчезновением, в уголовном деле нет», — сказала Сырымбетова.

Ранее следователи проверили на полиграфе туристов, которые в день исчезновения пары с ребенком находились в Кутурчинском Белогорье. По словам представителя краевого управления СК, люди приехали туда раньше семьи, а затем покинули район. Они сообщили, что не встречали Усольцевых на тропах, однако, как отметила Сырымбетова, группы могли разминуться.