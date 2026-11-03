Скалы Буратинка и Мальвинка стали главными загадками исчезновения Усольцевых

Следователи заявили о двух возможных направлениях пропавших в тайге Усольцевых

Изучающие исчезновение в тайге семьи Усольцевы следователи до сих пор не установили, в каком направлении направились туристы после захода в лесной массив. Об этом в комментарии РИА «Новости» , заявила руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел красноярского главка СК Яна Сырымбетова.

Она пояснила, что достоверно известно только то, что Усольцевы дошли до лесного массива, где тропа разделилась на два направления, ведущих к скалам Буратинка и Мальвинка.

Оба пути сейчас изучают следователи.

«Пошли они на скалу Буратинка или на скалу Мальвинка — мы достоверно утверждать не можем», — пояснила Сырымбетова.

Представитель красноярского главка СК заявила, что криминалистъ не исключили, что в случае гибели Усольцевых их останки оказались в разных местах.

Подтвердить эту версию специалисты пока не смогли даже после проведения десятков молекулярно-генетических экспертиз с найденными на местах поисков семьи объектами.

О пропаже семьи Усольцевых в красноярской тайге краевой главк МВД объявил в конце сентября 2025 года. По данным ведомства, туристы ушли в поход от поселка Кутурчин, откуда зашли в тайгу и пропали

Последняя масштабная операция прошла в июне этого года. Но никаких результатов она не принесла. В качестве приоритетных версий следователи рассматривают несчастный случай или криминал.