Следователи отследили последний сигнал телефона Усольцевых

РИА «Новости»: телефоны Усольцевых выходили в сеть в день исчезновения

На маршруте Сергея и Ирины Усольцевых с дочерью пропадал мобильный сигнал. В последний раз их телефоны вышли в сеть через 2,5 часа после начала похода от поселка Кутурчин. Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова сообщила об этом РИА «Новости».

«Семья, вероятно, дошла до уровня, где телефон начинает регистрироваться в сети. В 11 часов утра они вышли, где-то в 13:20 -13:30 телефон начинает взаимодействовать с базовыми станциями», — рассказала она.

Сигнал, по словам Сырымбетовой, появился, когда Усольцевы поднялись на высоту. Этого времени могло бы хватить для похода в сторону скал Мальвинка либо Буратинка.

Ранее следователь сообщила, что семья ушла без документов. В машине Усольцевых нашли водительское удостоверение, паспорта и свидетельство о рождении остались дома.