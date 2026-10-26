Сегодня 20:30 К поискам привлекли нейросети. Что на самом деле случилось с семьей Усольцевых в тайге? Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru Происшествия

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Больше года прошло с того дня, как Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью ушли в поход в красноярской тайге — и обратно уже не вернулись. За это время к их поискам привлекали не только волонтеров и правоохранителей, но и технологии. Сделанные с помощью беспилотников тысячи снимков мест, где искали семью, проанализировала нейросеть. Удалось ли что-то выяснить, какая версия пропажи Усольцевых остается основной и почему сын Ирины отказывается признавать родных погибшими — в материале 360.ru.

Больше 100 часов поисков с беспилотниками О завершении анализа снимков нейросетью сообщили в региональном поисковом отряде «Лиза Алерт» в беседе с РИА «Новости». Дроны работали на месте поисков не первый раз — беспилотный комплекс задействовали при выездах на поиски семьи уже шесть раз, и он, по оценке отряда, отлично себя показал. «За все время работы аппараты БПЛА провели в воздухе более 100 часов и сделали свыше 90 тысяч снимков местности. Полученные данные проанализировала нейросеть, а затем группа просмотра и анализа», — рассказали в «ЛизаАлерт». В отряде не уточнили, удалось ли с помощью такого подхода обнаружить новые зацепки. Однако известно, что уголовное дело, возбужденное после исчезновения Усольцевых, до сих пор не закрыто. Работа идет — расследование продолжается, а значит, на это есть основания.

Фото: РИА «Новости»

Что случилось с Усольцевыми Сергей, Ирина и их маленькая дочь пропали 28 сентября 2025 года. Тогда они отправились в поход от поселка Кутурчин к горе Буратинка, поход должен был завершиться через несколько часов. С ними была собака породы корги по кличке Лада. Ни семью, ни питомца — или их останков — так и не обнаружили. Последним человеком, видевшим Усольцевых перед исчезновением, стала пенсионерка из Кутурчина, сообщил ТАСС источник в оперативных службах. Женщина видела, как двое взрослых и ребенок вышли из машины и направились в Кутурчинское Белогорье. Поиски проходили в несколько этапов. Последняя масштабная операция разворачивалась в июне 2026-го, но и она не помогла разгадать загадку исчезновения Усольцевых. В качестве приоритетной версии по-прежнему рассматривается несчастный случай: например, семейство могло провалиться в скрытую расщелину или укрыться от непогоды в месте, откуда выбраться уже не получилось. Не исключается и криминальная версия пропажи Усольцевых, однако никаких достоверных доказательств тому на сегодняшний день правоохранители не нашли.

Фото: РИА «Новости»

Почему исчезновение вызывает вопросы Эксперты называют случай с Усольцевыми действительно странным, поскольку исчезли разом три человека. Мастер спорта по спортивному ориентированию Владимир Попов в беседе с РИА «Новости» допустил, что семья могла сойти с тропы, углубиться в незнакомое место и попасть в беду. Однако вероятность того, что все трое получили травмы или упали одновременно, невелика. Попов не исключил, что под ними могла сдвинуться неустойчивая каменная плита, но шанс этого все-таки мал.

Это уже совсем форс-мажор, хотя наша жизнь полна неожиданностей и может случиться все что угодно. Но на самом деле история непонятна с точки зрения логики и опыта. <…> Допустим, пострадал отец семейства, но еще есть жена и дочь, то есть кто-то должен был идти за помощью. Владимир Попов

Шансы найти следы Надежда найти следы Усольцевых в тайге с каждым днем становится все более призрачной. Спустя год это уже практически невозможно, признал в беседе с ТАСС председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев. «Шансы на новые следы и обнаружения очень невысокие», — сказал он. По словам Сергеева, это связано с особенностями местности: потоки воды от растаявшего льда промывают горную территорию и уносят возможные зацепки с собой.

Фото: КГКУ «Спасатель» / Telegram

Побег за океан? Помимо несчастного случая и криминальной версии, появлялись и другие предположения о случившемся с Усольцевыми. В частности, ходили слухи о том, что супруги могли инсценировать собственное исчезновение. В Сети всплыла информация о долгах Сергея: к ноябрю прошлого года мужчина должен был выплатить крупные кредиты. Интернет-пользователи обсуждали, что семейство могло якобы уехать в США по поддельным документам. Связующей ниточкой с Соединенными Штатами называли сына Усольцева от предыдущего брака, 17-летнего Матвея, который уже давно живет за океаном. Впрочем, каких-либо подтверждений этим слухам по сей день не появилось. Сын не хочет признавать потерю Взрослый сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов отказался обращаться в суд, чтобы признать исчезнувших родственников погибшими, сообщило РИА «Новости». По закону это позволило бы мужчине вступить в наследство, но для него такой шаг неприемлем. «Я про наследство пока даже не задумываюсь. Не хочу признавать их погибшими», — заявил Баталов.