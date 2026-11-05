«Исключать это не можем». Следствие назвало еще две версии исчезновения Усольцевых

Следствие не исключает, что исчезновение семьи Усольцевых в тайге могло быть связано со ссорой между супругами, но в качестве приоритетной рассматривает версию о несчастном случае. Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ Следственного комитета России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова сообщила об этом РИА «Новости» .

«Могли ли Сергей и Ирина поругаться? Маловероятно, но мы исключать это не можем», — сказала она.

Если произошло преступление, то, по словам следователя, мотивы могли быть разными, в том числе личная неприязнь. Не исключается также причинение смерти по неосторожности. Однако ведущей версией остается несчастный случай.

Ранее Сырымбетова сообщила, что в последний раз телефоны Усольцевых выходили в сеть через 2,5 часа после начала похода. Этого времени хватило бы на дорогу до одной из скал.