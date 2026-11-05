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    «Исключать это не можем». Следствие назвало еще две версии исчезновения Усольцевых

    Следователь Сырымбетова: Усольцевы в походе могли разругаться

    Фото: РИА «Новости»

    Следствие не исключает, что исчезновение семьи Усольцевых в тайге могло быть связано со ссорой между супругами, но в качестве приоритетной рассматривает версию о несчастном случае. Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ Следственного комитета России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова сообщила об этом РИА «Новости».

    «Могли ли Сергей и Ирина поругаться? Маловероятно, но мы исключать это не можем», — сказала она.

    Если произошло преступление, то, по словам следователя, мотивы могли быть разными, в том числе личная неприязнь. Не исключается также причинение смерти по неосторожности. Однако ведущей версией остается несчастный случай.

    Ранее Сырымбетова сообщила, что в последний раз телефоны Усольцевых выходили в сеть через 2,5 часа после начала похода. Этого времени хватило бы на дорогу до одной из скал.

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