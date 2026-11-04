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    В СК рассказали о найденных документах в машине пропавших Усольцевых

    СК: в авто пропавших Усольцевых нашли только водительские права Ирины

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    В автомобиле пропавшей в красноярской тайге семьи обнаружили только водительское удостоверение Ирины Усольцевой. Об этом ТАСС рассказала замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по региону Яна Сырымбетова.

    «В машине семьи было обнаружено водительское удостоверение Ирины Усольцевой. Паспорта российские и заграничные, а также свидетельство о рождении ребенка были найдены дома у Усольцевых», — сказала она.

    До этого Сырембетова сообщила, что следователи пока не установили, в каком направлении двигались Сергей и Ирина Усольцевы со своей пятилетней дочерью после захода в лесной массив. Достоверно известно только, что они дошли до тропы, которая разделилась на два направления, ведущие к скалам Буратинка и Мальвинка.

    Ранее член президиума Федерации спортивного ориентирования Приморского края, мастер спорта по спортивному ориентированию Владимир Попов заявил об отсутствии логики в исчезновении семьи Усольцевых в красноярской тайге.

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