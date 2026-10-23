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    В «ЛизаАлерт» сделали неутешительный прогноз по Усольцевым

    Председатель «ЛизаАлерт» Сергеев: шанс найти следы Усольцевых очень невысокие

    Фото: РИА «Новости»

    Спустя год обнаружить следы семьи Усольцевых в тайге практически невозможно из-за естественных природных процессов. Председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщил об этом ТАСС.

    «Шансы на новые следы и обнаружения очень невысокие», — сказал он.

    Григорьев объяснил это особенностями местности и естественными природными процессами. По его словам, потоки воды от растаявшего льда промывают горную местность, унося возможные следы пропавших путешественников.

    Некоторые поисковые мероприятия пришлось отменить из-за активизировавшихся медведей. Но председатель «ЛизаАлерт» сообщил, что системная работа продолжается.

    Сергей и Ирина Усольцевы с дочерью и собакой пропали при походе в Кутурчинское Белогорье в сентябре 2025 года. Женщина, которая видела их в последний раз, дала показания.

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