В «ЛизаАлерт» сделали неутешительный прогноз по Усольцевым
Председатель «ЛизаАлерт» Сергеев: шанс найти следы Усольцевых очень невысокие
Спустя год обнаружить следы семьи Усольцевых в тайге практически невозможно из-за естественных природных процессов. Председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщил об этом ТАСС.
«Шансы на новые следы и обнаружения очень невысокие», — сказал он.
Григорьев объяснил это особенностями местности и естественными природными процессами. По его словам, потоки воды от растаявшего льда промывают горную местность, унося возможные следы пропавших путешественников.
Некоторые поисковые мероприятия пришлось отменить из-за активизировавшихся медведей. Но председатель «ЛизаАлерт» сообщил, что системная работа продолжается.
Сергей и Ирина Усольцевы с дочерью и собакой пропали при походе в Кутурчинское Белогорье в сентябре 2025 года. Женщина, которая видела их в последний раз, дала показания.