В «ЛизаАлерт» сделали неутешительный прогноз по Усольцевым

Спустя год обнаружить следы семьи Усольцевых в тайге практически невозможно из-за естественных природных процессов. Председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщил об этом ТАСС .

«Шансы на новые следы и обнаружения очень невысокие», — сказал он.

Григорьев объяснил это особенностями местности и естественными природными процессами. По его словам, потоки воды от растаявшего льда промывают горную местность, унося возможные следы пропавших путешественников.

Некоторые поисковые мероприятия пришлось отменить из-за активизировавшихся медведей. Но председатель «ЛизаАлерт» сообщил, что системная работа продолжается.

Сергей и Ирина Усольцевы с дочерью и собакой пропали при походе в Кутурчинское Белогорье в сентябре 2025 года. Женщина, которая видела их в последний раз, дала показания.