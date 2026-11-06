Усольцевы перед исчезновением обсуждали два маршрута для похода

В день исчезновения супруги Усольцевы рассматривали два разных варианта маршрута для похода. Об этом рассказала руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова в беседе с РИА «Новости» .

«Ирина хотела сходить на Камень желаний, Сергей выяснял, как добраться до Буратинки. Камень желаний по пути к скале Мальвинка, Буратинка в другом направлении. Это два разных направления», — отметила Сырымбетова.

Следователи пока не установили, какой именно маршрут выбрали Усольцевы в день своей пропажи.

Ранее следователь рассказала, что спустя два с половиной часа после выхода на маршрут телефоны Усольцевых перестали появляться в сети. По ее оценке, за это время семья могла дойти до скалы.