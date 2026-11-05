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    Собака Усольцевых могла вызвать нападение медведя на семью — СК

    СК: корги Усольцевых могла привлечь медведя и спровоцировать нападение на семью

    Фото: РИА «Новости»

    Следствие допустило, что домашний питомец Усольцевых мог привлечь внимание медведя и спровоцировать нападение хищника на семью. Об этом ТАСС рассказала замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по региону Яна Сырымбетова.

    По ее словам, следователи не исключают версию, что пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых могла стать жертвой нападения медведей. В Кутурчинском Белогорье много хищников.

    «Более того, тот факт, что у них с собой была собака, говорит о том, что пес — это объект, который мог привлечь медведя. Собака могла среагировать на медведя», — сказала Сырымбетова.

    Она добавила, что специалисты во время поисков не раз натыкались на медвежьи следы. Однажды даже случайно подняли хищника с берлоги. Этим летом в Кутурчинском Белогорье зафиксировали не менее двух медведей.

    Когда Усольцевы отправились в поход, то с ними была собака породы корги.

    Ранее Сырымбетова рассказала, что последний раз телефоны Усольцевых вышли в сеть через 2,5 часа после начала похода от поселка Кутурчин.

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