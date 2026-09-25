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    Охотники в Бурятии за сутки ликвидировали девять опасных медведей

    Фото: РИА «Новости»

    За сутки в Бурятии ликвидировали девять медведей, которые представляли опасность для местных жителей. Об этом сообщила республиканская служба по надзору в сфере природопользования (Бурприроднадзор) в мессенджере «Макс».

    В Бурприроднадзор поступила 21 жалоба на хищников. По каждому случаю госохотинспекторы вместе с бригадами охотников отработали в окрестностях Улан-Удэ и районах республики.

    «По результатам проведенных мероприятий девять особей медведей отрегулировано. В целом за весь период отрегулирована 271 особь медведей», — заявили в службе.

    В ведомстве отметили, что из-за частых выходов животных к населенным пунктам местным жителям лучше воздержаться от лесных прогулок и не пренебрегать мерами осторожности.

    Ранее в Томской области ввели режим повышенной готовности из-за увеличения случаев появления медведей в населенных пунктах.

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