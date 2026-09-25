Охотники в Бурятии за сутки ликвидировали девять опасных медведей

За сутки в Бурятии ликвидировали девять медведей, которые представляли опасность для местных жителей. Об этом сообщила республиканская служба по надзору в сфере природопользования (Бурприроднадзор) в мессенджере «Макс» .

В Бурприроднадзор поступила 21 жалоба на хищников. По каждому случаю госохотинспекторы вместе с бригадами охотников отработали в окрестностях Улан-Удэ и районах республики.

«По результатам проведенных мероприятий девять особей медведей отрегулировано. В целом за весь период отрегулирована 271 особь медведей», — заявили в службе.

В ведомстве отметили, что из-за частых выходов животных к населенным пунктам местным жителям лучше воздержаться от лесных прогулок и не пренебрегать мерами осторожности.

Ранее в Томской области ввели режим повышенной готовности из-за увеличения случаев появления медведей в населенных пунктах.