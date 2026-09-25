В Томской области ввели режим повышенной готовности из-за медведей

В Томской области ввели режим повышенной готовности из-за участившихся случаев появления медведей. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Мазур .

Новый режим позволит региональным властям, муниципалитетам и правоохранительным органам согласовать действия по защите жителей. Меры распространяются как на населенные пункты, так и на лесные территории.

«С сегодняшнего дня вводим режим повышенной готовности, который позволит эффективнее регулировать численность медведей и обеспечивать безопасность людей», — написал Мазур.

Полиции рекомендовали наладить взаимодействие с Департаментом охотничьего и рыбного хозяйства. Муниципальные власти также должны пресекать бесконтрольный выпас сельскохозяйственных животных в охотничьих угодьях.

Мазур призвал жителей сократить посещение лесов и отказаться от сбора грибов, ягод и шишек.

Ранее в Красноярском крае медведь растерзал женщину на приусадебном участке.