В Бразилии серийного убийцу поймали в женском платье с ребенком на руках

Бразильская полиция поймала серийного убийцу, на счету которого может быть 80 жертв. Об этом сообщила газета Daily Star .

Во время рейда в штате Параиба правоохранители задержали 33-летнего Жорлана Алвеса да Силву. Он был переодет в женское платье с париком и темными очками и держал на руках двухлетнего ребенка.

В мае да Силва вышел по УДО из тюрьмы, куда попал за серию краж. По версии следствия, с тех пор за три с небольшим месяца он расправился с 16 людьми.

Оказавшись в руках полицейских, преступник заявил, что начал убивать в 13 лет и с тех пор прикончил 80 человек. Свои действия он объяснил благородной целью — по словам убийцы, все его жертвы связаны с криминалом, и он «проводил зачистку».

В преступном мире да Силва носил кличку Лазарь из Параибы, намекающую на его способность избегать поимки и серьезных сроков — он отсидел лишь около шести лет.

Ранее задержанный за расправу над россиянами в Паттайе преступник оказался серийным убийцей.