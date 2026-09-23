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    В Новосибирске школьницы нападали на пенсионеров

    СК начал проверку после нападений подростков на жителей Новосибирска

    Фото: РИА «Новости»

    Следственный комитет начал процессуальную проверку после сообщений о нападениях группы девочек-подростков на пожилых жителей Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

    Среди предполагаемых пострадавших — 81-летняя пенсионерка. Предварительно, подростки использовали малозначительный повод, после чего нападали на людей.

    Следователи установят обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям несовершеннолетних. По результатам проверки СК примет процессуальное решение.

    Новосибирское издание «Горсайт» уточнило, что нападения произошли на улице 25 лет Октября. Девушки толкнули 81-летнюю пенсионерку в спину и заявили, что им «ничего не будет». Одна из подозреваемых находится на профилактическом учете в МВД.

    Ранее толпа подростков в балаклавах избила 13-летнего школьника в Уфе.

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