В Новосибирске школьницы нападали на пенсионеров

Следственный комитет начал процессуальную проверку после сообщений о нападениях группы девочек-подростков на пожилых жителей Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Среди предполагаемых пострадавших — 81-летняя пенсионерка. Предварительно, подростки использовали малозначительный повод, после чего нападали на людей.

Следователи установят обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям несовершеннолетних. По результатам проверки СК примет процессуальное решение.

Новосибирское издание «Горсайт» уточнило, что нападения произошли на улице 25 лет Октября. Девушки толкнули 81-летнюю пенсионерку в спину и заявили, что им «ничего не будет». Одна из подозреваемых находится на профилактическом учете в МВД.

Ранее толпа подростков в балаклавах избила 13-летнего школьника в Уфе.