При пожаре в ТЦ в Стерлитамаке погибли три человека

Пожар в торговом комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке привел к гибели трех человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Башкирии.

Огонь возник на втором этаже четырехэтажного здания на улице Коммунистической. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России оперативно эвакуировали 17 человек.

К ликвидации возгорания привлекли 47 специалистов и 16 единиц техники. Спасатели принимают меры по локализации и тушению пожара, обстановка на месте уточняется. В настоящее время МЧС продолжает тушение возгорания и разбор конструкций.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы уточнил, что системы пожаротушения и оповещения в ТЦ, по предварительным данным, не сработали.

Ранее во вторник на энергоблоке № 1 Нерюнгринской ГРЭС произошел пожар в трансформаторной подстанции. Информация о пострадавших не поступала, на место экстренно прибыли оперативные службы.

В результате ЧП без электричества временно оказались потребители города Нерюнгри.