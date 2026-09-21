В Махачкале при взрыве газа в частном доме пострадали люди

В частном доме в Махачкале произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого пострадали люди и разрушилась часть здания. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Дагестана.

Сообщение о происшествии на улице Кирова в Новом Хушете оперативные дежурные получили в 21:50.

На месте работали экстренные службы. К ликвидации последствий привлекли 33 человека и девять единиц техники от РСЧС. МЧС направило еще семь сотрудников и две единицы техники.

Официальной информации о состоянии пострадавших в ведомстве не привели.

Ранее в Люберцах провели плановый учебно-тренировочный сбор экстренных служб по сценарию взрыва газа в помещении.