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    В Махачкале при взрыве газа в частном доме пострадали люди

    Пресс-служба МЧС России по республике Дагестан
    Фото: Пресс-служба МЧС России по республике Дагестан

    В частном доме в Махачкале произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого пострадали люди и разрушилась часть здания. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Дагестана.

    Сообщение о происшествии на улице Кирова в Новом Хушете оперативные дежурные получили в 21:50.

    На месте работали экстренные службы. К ликвидации последствий привлекли 33 человека и девять единиц техники от РСЧС. МЧС направило еще семь сотрудников и две единицы техники.

    Официальной информации о состоянии пострадавших в ведомстве не привели.

    Ранее в Люберцах провели плановый учебно-тренировочный сбор экстренных служб по сценарию взрыва газа в помещении.