В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты

Росавиация сообщила об ограничениях на прием и выпуск самолетов в Сочи

В аэропорту Сочи временно ограничили прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Из-за введенных мер расписание рейсов может измениться. Самолеты, которые направляются в Сочи, могут прибыть с задержкой или отправиться на запасные аэродромы. Вылет рейсов также отложат до снятия запрета.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — заявили в ведомстве.

Пассажирам рекомендовали следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта и уточнять информацию у представителей авиакомпаний.

Ранее временно приостановил работу международный аэропорт Вильнюса. Причиной стало обнаружение в его воздушном пространстве неопознанных беспилотников.