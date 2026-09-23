На горе Дыхтау обнаружили тела двух погибших альпинистов

Спасатели нашли тела двух альпинистов, пропавших при восхождении на гору Дыхтау в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила пресс-служба СК по республике.

В ведомстве уточнили, что тела нашли в горной части Черекского района. По предварительным данным, 20 сентября двое альпинистов из Тольятти и Нижнего Новгорода отправились на Дыхтау. С восхождения они не вернулись и на связь не вышли.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, по результатам проверки примут процессуальное решение.

Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики в телеграм-канале сообщила, что контролирует установление обстоятельств гибели альпинистов.

Работу правоохранительных органов и экстренных служб на месте курирует прокурор Черекского района Хасан Эржибов.

В начале сентября масса из снега и камней обрушилась с горы Мижирги. Под лавиной оказалась группа альпинистов, из них 10 выжили, 17 погибли.