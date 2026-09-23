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    Шесть человек погибли от нападений медведей в Красноярском крае

    ТАСС: в Красноярском крае завели дело после смертельных нападений медведей

    Фото: РИА «Новости»

    В Красноярском крае возбудили уголовное дело после гибели людей от нападений бурых медведей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК региона.

    По данным следствия, жертвами хищников стали шесть человек. Следователи полагают, что должностные лица регионального Министерства природных ресурсов и лесного комплекса не приняли мер по регулированию численности животных.

    «На территории Енисейского, Сосновоборского и Ермаковского муниципальных округов Красноярского края зарегистрировано шесть фактов нападений бурых медведей на людей, повлекших смерть», — рассказал представитель прокуратуры региона.

    В СК подчеркнули, что сигналы об опасности поступали неоднократно. Однако меры по пресечению появления хищников в местах проживания людей не приняли. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.

    С начала года 17 жителей сибирских и дальневосточных регионов погибли от нападений медведей.

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