Шесть человек погибли от нападений медведей в Красноярском крае

В Красноярском крае возбудили уголовное дело после гибели людей от нападений бурых медведей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК региона.

По данным следствия, жертвами хищников стали шесть человек. Следователи полагают, что должностные лица регионального Министерства природных ресурсов и лесного комплекса не приняли мер по регулированию численности животных.

«На территории Енисейского, Сосновоборского и Ермаковского муниципальных округов Красноярского края зарегистрировано шесть фактов нападений бурых медведей на людей, повлекших смерть», — рассказал представитель прокуратуры региона.

В СК подчеркнули, что сигналы об опасности поступали неоднократно. Однако меры по пресечению появления хищников в местах проживания людей не приняли. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.

С начала года 17 жителей сибирских и дальневосточных регионов погибли от нападений медведей.