17 сентября 2026 00:50 Вирус Ауески в вакцине. Что известно о массовой гибели собак после «Мультикана-8» Эксклюзив

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История с гибелью собак после вакцинации «Мультиканом-8», о которой владельцы животных начали сообщать еще в августе, получила официальное объяснение. Россельхознадзор заявил, что в образцах серии № 20 нашли живой вирус болезни Ауески и подтвердили связь препарата с массовыми смертельными случаями. 360.ru выяснил, чем опасна эта инфекция, что делать владельцам уже привитых собак и как менялись результаты исследований вакцины.

Специалисты Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ВГНКИ) обнаружили живой вирус болезни Ауески в образцах серии № 20 вакцины «Мультикан-8», отобранных в Ярославской области. Об этом сообщил Россельхознадзор. В ведомстве заявили, что результаты исследования подтвердили причинно-следственную связь между применением препарата этой серии и массовыми смертельными случаями среди собак. Серию № 20 решили изъять из обращения и уничтожить, а ее коды маркировки заблокировали в системе «Честный знак». Проверка прокуратуры продолжается. Решение об изъятии и последующем уничтожении серии № 20 со сроком годности до января 2028 года Россельхознадзор принял еще 11 сентября. Производителя — ООО «Ветбиохим» — обязали организовать эту работу и представить ведомству подтверждающие документы.

Интересно Болезнь Ауески, или псевдобешенство, — вирусная инфекция животных. По данным Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH), основным хозяином вируса являются свиньи, однако заражаться могут собаки, кошки и другие млекопитающие. У собак и кошек заболевание обычно протекает остро и почти всегда заканчивается гибелью. Для людей вирус опасности не представляет.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал 360.ru, что при заражении у собак прежде всего страдает центральная нервная система. «Болезнь Ауески — это острое вирусное заболевание. К сожалению, для собак оно имеет практически 100%-ную летальность», — отметил специалист. Среди первых признаков Шеляков назвал повышение температуры, отказ от еды, судороги и сменяющую их апатию. Характерным симптомом также может стать сильный зуд: животное начинает расчесывать и разгрызать конечности. Если поражение центральной нервной системы уже началось, возможности помочь животному крайне ограничены. «Если уже пошло поражение центральной нервной системы, к сожалению, нет. Лечения обычно нет», — пояснил ветеринар. Владельцам собак, которых успели привить «Мультиканом-8» серии № 20, Шеляков посоветовал на всякий случай обратиться к ветеринарному врачу, даже если питомец чувствует себя нормально. При этом он отметил, что заболевание острое и его проявления возникают быстро.

О смертях собак сообщали еще в августе Первые сообщения о тяжелых последствиях вакцинации появились в Ярославской области в середине августа. Местный Центр ветеринарии тогда сообщал, что «Мультикан-8» серии № 20 закупили непосредственно у производителя, а при транспортировке соблюдали температурный режим. После появления поствакцинальных осложнений использование препарата в учреждении остановили 14 августа. Еще 19 августа 360.ru рассказывал о владельцах собак из нескольких регионов, которые сообщали о резком ухудшении состояния питомцев после вакцинации этим препаратом.

Интересно «Мультикан-8» предназначен для профилактики у собак чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтерита, лептоспироза и бешенства. Болезнь Ауески в число инфекций, от которых предназначена эта вакцина, не входит.

Жительница Саратова Наталья рассказывала, что на четвертый день после прививки у ее собаки начались судороги и отказ от воды, позднее температура поднялась до 42 градусов. Жительница Санкт-Петербурга Анна сообщала о гибели щенка, которому сделали прививку 13 августа. После вакцинации животное стало хромать, отказываться от еды и воды, скулить, а затем попало в стационар, где у него остановилось сердце. Тогда причинно-следственная связь между применением вакцины и гибелью животных еще не была установлена. Теперь Россельхознадзор заявил, что результаты исследования ВГНКИ ее подтвердили.

Фото: РИА «Новости»

Что показывали первые исследования вакцины После появления сообщений о гибели собак «Ветбиохим» 18 августа объявил об отзыве серии № 20 и начал повторный контроль ее качества. На следующий день часть архивных образцов производитель направил для независимой экспертизы во ВГНКИ. При этом собственные исследования производителя первоначально дали другой результат. В опубликованных 21 августа материалах «Ветбиохим» сообщил, что пять доз вакцины проверили методом ПЦР в реальном времени. Геном вируса болезни Ауески не обнаружили ни в сухом, ни в жидком компоненте исследованных доз. Параллельно компания проводила более продолжительные исследования препарата на загрязнение посторонними вирусами и испытания на лабораторных животных. Важно, что исследования производителя и нынешняя проверка Россельхознадзора касались разных образцов: «Ветбиохим» сообщал об исследовании своих образцов, тогда как ведомство заявило о живом вирусе в образцах серии № 20, отобранных в Ярославской области. «Ветбиохим» допускал вмешательство третьих лиц На раннем этапе расследования производитель подчеркивал, что сам факт вакцинации не доказывает ее связь с гибелью животных. А 19 августа компания заявила о признаках возможного «организованного деструктивного вмешательства третьих лиц». Из-за этого и в качестве меры предосторожности «Ветбиохим» временно приостановил реализацию не только серии № 20, но и «Мультикана-8» серии № 21, а также двух серий «Мультикана-6», производство которых по времени было близко к выпуску проблемной партии. Эта версия также приводилась в опубликованной компанией хронологии расследования. С 31 августа на предприятии началась совместная проверка прокуратуры и Россельхознадзора. К 10 сентября «Ветбиохим» сообщал, что начал оказывать адресную материальную помощь владельцам пострадавших животных, включая денежные выплаты.

Фото: РИА «Новости»