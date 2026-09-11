Мать и маленький ребенок погибли при пожаре в Балакове

СКР возбудил уголовное дело по факту гибели матери и сына на пожаре в Балакове

В Балакове при пожаре в квартире умерла женщина, после госпитализации скончался ее малолетний сын. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Саратовской области.

Пожар произошел вечером 11 сентября на улице Шевченко. Погибла женщина. Во время тушения огнеборцы обнаружили ее сына в тяжелом состоянии.

В больнице мальчик умер. Следком возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Сгоревшая квартира находится на четвертом этаже шестиэтажного дома, сообщила пресс-служба МЧС Саратовской области. Огонь потушили на площади 10 квадратных метров. Погибшая женщина — 1988 года рождения, ее сын — 2021 года.

Ранее под Анапой разгорелся крупный лесной пожар. Огонь распространился недалеко от поселка Малый Утриш.