Горе-угонщик заглох на ретроавтомобиле в Москве

Житель Москвы попытался угнать автомобиль ВАЗ-2101 1980 года выпуска, однако машина заглохла вскоре после начала движения. Мужчина несколько раз пробовал вновь запустить двигатель, а затем решил сдвинуть автомобиль вручную, сообщил ТАСС .

Ситуация произошла 9 июня на юго-востоке столицы. Мужчина подошел к припаркованной «копейке», открыл водительскую дверь, которая была не заперта, и завел машину. После начала движения двигатель остановился.

Угонщик предпринял еще как минимум две попытки запустить автомобиль, но они оказались безуспешными. Тогда мужчина вышел из салона и попытался сдвинуть машину физически, однако сделать этого не смог.

Вскоре правоохранители задержали угонщика. На время разбирательства суд отправил его в СИЗО. В ходе процесса мужчина признал вину полностью, ему назначили 440 часов обязательных работ.

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