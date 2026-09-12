Шесть человек погибли в ДТП в Амурской области

МВД: шесть человек погибли в ДТП на трассе Благовещенск — Гомелевка

В результате ДТП на трассе Благовещенск — Гомелевка в Амурской области погибли шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Авария произошла около 01:00 на 41-м километре автодороги в Тамбовском муниципальном округе. По предварительным данным, столкнулись Infiniti и Toyota Corona Premio, один из автомобилей выехал на встречную полосу. От удара Infiniti загорелся.

Водители и пассажиры обеих машин скончались на месте. Еще двух пассажиров Toyota доставили в больницу, однако позже они умерли от полученных травм.

На месте начала работу следственно-оперативная группа. Полицейские установят все обстоятельства аварии и личности погибших.

Ранее в Архангельской области на трассе М-8 «Холмгоры» произошла крупная авария со смертельным исходом: микроавтобус во время обгона легковушки оказался на встречной полосе и столкнулся с лесовозом. По предварительной информации, жертвами ДТП стали 13 человек.